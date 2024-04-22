Только три игрока за последние 20 лет проводили дебютный сезон в «Интере» результативнее Тюрама

Нападающий «Интера» Маркус Тюрам записал на свой счёт очередной забитый мяч.

Француз поразил ворота «Милана» на 49-й минуте сегодняшнего дерби, установив на табло счёт 2:0. Как отмечает Opta, на счету Тюрама уже 19 результативных действий в нынешнем розыгрыше Серии А (12 голов и 7 ассистов) – четвёртый показатель в дебютном сезоне в «Интере» за последние 20 лет. Только Златан Ибрагимович (20, сезон-2006/07), Ромелу Лукаку (25, сезон-2019/20) и Диего Милито (26, сезон-2009/10) проводили свою первую кампанию в цветах «нерадзурри» ещё более результативно.

Маркус Тюрам перебрался в «Интер» прошлым летом на правах свободного агента. Ранее форвард выступал в Германии за «Боруссию» Мёнхенгладбах.