Дюмфрис может покинуть «Интер» летом только при одном условии

Правый защитник миланского «Интера» Дензел Дюмфрис не собирается уходить из клуба в летнее трансферное окно.

Слухи о возможном расставании «нерадзурри» с нидерландцем регулярно освещаются в прессе на протяжении всего сезона: действующий контракт футболиста рассчитан до 2025 года, и «Интер», не желая терять латераля без платы за трансфер, мог бы рассмотреть возможность его продажи после окончания текущей кампании. По сообщениям FcInterNews, сам Дюмфрис не хочет никуда уходить в обозримом будущем. Единственный вариант, при котором 27-летний игрок может передумать, – предложение от английского топ-клуба.

Ранее в СМИ появлялись известия об интересе к Дензелу Дюмфрису со стороны «Манчестер Юнайтед». Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 27 млн евро.