​Пиоли: «Нужно думать о следующем матче»

В центральном матче 33-го тура итальянского чемпионата «Милан» не сумел отыграться у «Интера» за провал в первом круге со счётом 1:5 - подопечные Стефано Пиоли снова проиграли. Наставник «Милана» прокомментировал неудачу своего клуба, он призвал думать о следующем матче, признав, что поражение оказалось чувствительным:

- Это чувствительное поражение, но мы должны думать о следующем матче в субботу и хорошо закончить чемпионат. С тактической точки зрения мы сыграли хорошо, но «Интер» удачно воспользовался угловыми, - цитирует слова Пиоли pianetamilan.it.

Несмотря на поражение, «Милан» остаётся на втором месте в Серии А. В последний раз команда становилась чемпионом в 2022 году.