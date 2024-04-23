Президент «Интера»: «Индзаги стал для нас настоящим подарком»

Президент «Интера» Стивен Чжан произнёс речь после завоевания клубом чемпионства.

«Нерадзурри» в 20-й раз стали обладателями скудетто. Команда Симоне Индзаги стала недосягаемой для преследователей за пять туров до завершения кампании, обыграв «Милан» в дерби (2:1).

«20 скудетто – какая цифра! Это особенный, исторический день. Мы достигли цели, к которой могут стремиться лишь немногие. Сегодня болельщики «Интера» по всему миру празднуют завоевание второй звезды. Мы сталкивались со множеством испытаний и трудностей, и вот, наконец, наши старания вознаградились. Нашей целью всегда было возвращение на вершину в Италии и в Европе – и мы добились этого.

Я очень благодарен нашему тренеру Симоне Индзаги и всему тренерскому штабу. Симоне стал для нас настоящим подарком. Исключительный тренер и человек, сформировавший в команде менталитет победителей», – приводит журналист Альфредо Педулла слова Чжана.