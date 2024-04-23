Спортивный директор «Интера» – о новом контракте Индзаги: «Мы встретимся в ближайшие дни»

Пьеро Аузилио, занимающий должность спортивного директора «Интера», ответил на вопрос о продлении контракта главного тренера Симоне Индзаги.

Наставник вновь добился успеха с «нерадзурри», сумев привести команду к чемпионству в Серии А. В общей сложности за три сезона под руководством Индзаги «Интер» выиграл шесть трофеев, а также добрался до финала Лиги чемпионов.

«Контракт Индзаги? Мы встретимся и обсудим всё в ближайшие несколько дней, чтобы лучше понять условия. Ситуацию нельзя назвать трудной, и мы уже привыкли к такому положению дел», – приводит журналист Николо Скира слова Аузилио, высказавшегося о будущем тренера после «золотого» для «Интера» матча с «Миланом» (2:1).