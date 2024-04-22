«Интер» минимально обыгрывает «Милан» после первого тайма

В миланском дерби «Интер» «гостит» у «Милана». Игра проходит в этот понедельник на арене «Сан-Сиро».

После первого тайма «нерадзурри» ведут с минимальным преимуществом – 1:0. Автором гола на 18-й минуте поединка стал опытный Франческо Ачерби.

Напомним, что в случае сегодняшней победы «Интер» автоматически становится чемпионом Италии. «Нерадзурри» наберут 86 очков, отрыв от «Милана» составит 17 баллов, которые отыграть за пять оставшихся туров математически не получится даже при самом безумном варианте.

Текстовую трансляцию поединка проводит наш портал. Впереди второй тайм!