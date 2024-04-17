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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» не стал чемпионом, но уже планирует праздник

17 Апреля 2024 • 18:55 Комментировать
Милан
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Интер Милан
22.04 21:45

«Интер» ещё не оформил титул чемпиона Италии. Тем не менее, миланский клуб уже планирует большой праздник в честь 20-го скудетто. «Нерадзурри» хотят провести масштабный концерт, парад на автобусе, большой ужин с командой и персоналом и многое другое, пишет на своих страницах La Gazzetta dello Sport.

Отмечается, что игроки «Интера» получат за чемпионство 3 миллиона евро – этот бонус они поделят между собой поровну.

За шесть туров до завершения чемпионата Италии «Интер» опережает второй «Милан» на 14 очков. В теории «нерадзурри» могут оформить чемпионский титул уже в следующем туре.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан

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