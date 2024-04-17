«Интер» не стал чемпионом, но уже планирует праздник

«Интер» ещё не оформил титул чемпиона Италии. Тем не менее, миланский клуб уже планирует большой праздник в честь 20-го скудетто. «Нерадзурри» хотят провести масштабный концерт, парад на автобусе, большой ужин с командой и персоналом и многое другое, пишет на своих страницах La Gazzetta dello Sport.

Отмечается, что игроки «Интера» получат за чемпионство 3 миллиона евро – этот бонус они поделят между собой поровну.

За шесть туров до завершения чемпионата Италии «Интер» опережает второй «Милан» на 14 очков. В теории «нерадзурри» могут оформить чемпионский титул уже в следующем туре.