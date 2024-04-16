Гендиректор «Милана» Фурлани рассказал подробности о сделке по Зиркзее

Генеральный директор «Милана» Джорджо Фурлани прокомментировал возможную сделку по трансферу нападающего Джошуа Зиркзее из «Болоньи». Ранее сообщалось, что нидерландский форвард хочет продолжить карьеру именно в команде Стефано Пиоли.

«В данный момент мы не ведём никаких переговоров по трансферу Зиркзее. Даже если мы и вели бы какие-то разговоры, я бы вам никогда об этом не сказал», – цитирует Фурлани DAZN.

22-летний Зиркзее стал одним из главных открытий нынешнего розыгрыша итальянской Серии А. Нападающий «Болоньи» забил 10 голов и отдал 3 результативные передачи в 30 матчах чемпионата.