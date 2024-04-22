Гуллит: «Милан» сделает всё, чтобы не проиграть «Интеру»

Вечером понедельника в итальянской Серии А сойдутся «Милан» и «Интер» в знаменитом дерби. Рууд Гуллит, бывший нидерландский форвард считает, что «россонери» сделают всё, чтобы «Интер» не стал досрочно чемпионом Италии в этой игре.

«Учитывая ситуацию, я уверен, что они сделают всё, чтобы не проиграть. «Интер» не может отпраздновать чемпионство дерби дома у «Милана», - приводит слова Гуллита La Gazzetta dello Sport.

Напомним, что текстовая трансляция битвы «Милана» и «Интера» будет доступна на нашем портале.

Что же касается турнирной таблицы, то за шесть туров до конца сезона «Интер» идёт на первом месте с 83 баллами. «Милан» на втором месте с 69 баллами. Победа сделает «Интер» чемпионом Италии.