Димарко: «Ждите меня на площади Дуомо!»

Миланский «Интер» досрочно, за пять туров до конца чемпионата, выиграл чемпионский титул, это случилось после победы над «Миланом». Федерико Димарко, защитник команды, прокомментировал успех и пообещал отметить его должным образом - миланские клубы традиционно делают это на главной городской площади «Дуомо».

- Это победа всей команды, я не стал бы выделять одно имя. Я сейчас буду праздновать с командой, а потом, болельщики, ждите меня на площади «Дуомо», - цитирует слова Димарко fcinter1908.it.

В предыдущий раз миланский «Интер» становился чемпионом страны в 2021 году.