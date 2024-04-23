Димарко: «В начале карьеры я боялся, что не смогу играть в футбол, а теперь праздную вторую звезду с «Интером»

Левый защитник «Интера» Федерико Димарко вспомнил, как происходило его восхождение, высказываясь о чемпионстве.

«Нерадзурри» обыграли «Милан» в поединке 33-го тура Серии А (2:1), в результате чего досрочно завоевали скудетто. Для «Интера» это 20-й чемпионский титул лиги в истории.

«Однажды, выступая за «Сьон», я сломал ногу во время матча. Я не знал, смогу ли вернуться на поле, и я боялся, что мне придётся завершить карьеру. Это было непростое время, но с тех пор началось моё восхождение – и теперь я здесь, отмечаю с «Интером» вторую звезду», – цитирует FcInterNews 26-летнего футболиста.

Федерико Димарко выступал за швейцарский «Сьон» с 2017 по 2018 год, после чего «Интер» выкупил его обратно.