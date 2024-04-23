​Пиоли: «Я в порядке и команда в порядке»

Наставник «Милана» Стефано Пиоли считает неуместными разговоры об его будущем, несмотря на проигранное дерби и последние неудачи клуба, в том числе вылет из Лиги Европы. Он напомнил о том, что в своё время проблемы были и у сегодняшнего триумфатора - Симоне Индзаги.

- Я не знаю, закончился ли цикл. Симоне Индзаги тоже казался 14 месяцев тому назад «законченным», но сейчас он на коне. Я в порядке и команда в порядке. Все оценки будут делаться и выноситься без участия прессы, - цитирует слова Пиоли pianetamilan.it.

Напомним, что Стефано Пиоли тренирует «Милан» с 2019 года.