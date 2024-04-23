Маротта – о трансферах «Интера»: «Мы должны продолжать использовать нашу эффективную модель»

Генеральный директор миланского «Интера» Джузеппе Маротта поделился мыслями о предстоящем трансферном окне.

Прошлым летом «нерадзурри» потеряли многих важных игроков, однако сумели найти им достойные замены и провели очередной впечатляющий сезон – в понедельник команда гарантировала себе скудетто за пять туров до завершения Серии А.

«Мы используем наши экономические возможности в соответствии с принципами устойчивого развития. Я уверен в человеческом наследии этого клуба, тренера, всей команды. Если кто-то уйдёт, его всегда можно достойно заменить. Мы должны искать игроков с такими ценностями, как приверженность команде и культура работы. У нас есть победная эталонная модель, и мы должны продолжать её использовать», – передаёт журналист Даниэле Мари слова Маротты.