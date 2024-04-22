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Чемпионат Италии. Серия А

Стали известны стартовые составы «Милана» и «Интера»

22 Апреля 2024 • 20:53 Комментировать
Милан
...
Интер Милан
1 3.90 X 3.65 2 1.98
Через 0 ч. 11 мин.

«Милан» и «Интер» в своих социальных сетях опубликовали стартовые составы на центральную игру 33-го тура итальянской Серии А.

Встреча начнётся в 21:45 по московскому времени.

«Милан»: Меньян, Калабрия, Габбия, Томори, Тео, Адли, Рейндерс, Муса, Лофтус-Чик, Пулишич, Леау.

«Интер»: Зоммер, Павар, Ачерби, Бастони, Дармиан, Барелла, Чалханоглу, Мхитарян, Димарко, Тюрам, Мартинес.

Следить за текстовой трансляцией этого матча можно на портале LiveResult.ru.

«Интер» в текущем сезоне лидирует в турнирной таблице, набрав 83 очка. «Милан» располагается на второй строчке с 69 баллами.


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Интер Милан

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