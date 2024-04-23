«Интер» выиграл Серию А за пять туров до финиша – повторение рекорда

Миланский «Интер» повторил рекорд Серии А, став чемпионом задолго до завершения сезона.

Коллектив Симоне Индзаги обеспечил себе чемпионство за пять туров до финиша благодаря успеху в дерби с «Миланом» (2:1). Как отмечает Opta, это повторение рекорда: «Наполи» (2022/23), «Ювентус» (2018/19), «Интер» (2006/07), «Фиорентина» (1955/56) и «Торино» (1947/48) также гарантировали себе скудетто за пять туров до конца – превзойти это достижение не удавалось ещё никому. Кроме того, что примечательно, «Интер» стал единственным двукратным рекордсменом.

Отрыв «нерадзурри» от «Милана» составляет 17 очков после 33-х туров.