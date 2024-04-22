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Чемпионат Италии. Серия А

У «Интера» скудетто и вторая звезда: Команда Индзаги одолела «Милан» в дерби с тремя удалениями и взяла титул

22 Апреля 2024 • 23:44 Комментировать (3)
Милан
1:2
Интер Милан
окончен

Последним матчем 33-го тура итальянской Серии A стало миланское дерби «Милана» и «Интера». «Нерадзурри» знали, что по итогам этой встречи могли обеспечить себе скудетто.

Протокол игры  
Милан1:2Интер Милан
  18'Ачерби Франческо (0:1)
  49'Тюрам Маркус (0:2)
(1:2) Томори Фикайо80'  
Меньян МайкКалабрия ДавидеГаббия Маттео  90'Томори ФикайоЭрнандес Тео  37'Рейндерс Тиджани 52' (Жиру Оливье ( 52') Адли Ясин 68' (Чуквуэзе Саму ( 68') Муса Юнус 78' (Окафор Ноа ( 78') Лофтус-Чик Рубен 68' (Беннасер Исмаэль ( 68') Пулишич КристианЛеау Рафаэл
Запасные: Спортьелло МаркоКальдара МаттиаТерраччано ФилиппоЙович ЛукаФлоренци АлессандроНава Лапо
Зоммер ЯннПавар БенжаменАчерби ФранческоБастони Алессандро 88' (Де Врей Стефан ( 88') Дармиан Маттео 84' (Аслани Кристьян ( 84') Барелла Николо  22' 78' (Фраттези Давиде ( 78') Чалханоглу Хакан 84' (Дюмфрис Дензел ( 84') Мхитарян ГенрихДимарко Федерико 78' (Аугусто Карлос ( 78') Тюрам МаркусМартинес Лаутаро  32'
Запасные: Арнаутович МаркоСенси СтефаноАудеро ЭмильБиссекк Янн-АурельСанчес АлексисКуадрадо ХуанБушанан ТажонДи Дженнаро РаффаэлеКлассен Дэви
22 апреля. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).

То, что чемпионом Италии в завершающемся сезоне станет «Интер», ни у кого сомнений не вызывало. Вопрос заключался лишь в том, когда именно математически. «Чёрно-синим», конечно, принципиально было взять титул именно в дерби, причём в гостевом. Хотя «Сан-Сиро» для обеих команд стадион родной.

В прошлом сезоне «Интер» занял третье место в Серии А, зато в Лиге чемпионов добрался до финала. В марте 2024 года «нерадзурри» завершили свой путь в ЛЧ на стадии 1/8 финала, пропустив дальше мадридский «Атлетико». Предыдущий раз «интеристы» брали скудетто в 2021 году.

«Милан» же последний раз становился победителем чемпионата Италии два года назад. Только что «россонери» вылетели из еврокубков, в четвертьфинале Лиги Европы пострадав от «Ромы». Второе место в чемпионате наверняка от «красно-чёрных» никуда не денется, поскольку «Ювентус» захандрил капитально.

Дерби началось спокойно. Никакого старта с места в карьер. Полумоментами команды обменялись только к пятнадцатой минуте. Дармиан с правого полуфланга скинул к центру, а Лаутаро Мартинес метров с пятнадцати приложился гораздо выше створа. Тео Эрнандес с левого полуфланга не попал в правый угол противоположных ворот.

Тем не менее гола «Интера» пришлось ждать недолго. Заработали гости угловой на левом фланге. Димарко сделал подачу со стандарта, Павар скинул мяч с ближнего края вратарской, и Ачерби головой поразил ворота своей бывшей команды (0:1). Дежурившему у дальней штанги Тюраму не пришлось подключаться к эпизоду.

Какое-то время «Милан» вообще не атаковал, но постепенно «Интер» передал ему инициативу. Леау обозначился с моментом в зоне левого инсайда, однако не заставил в ближнем углу капитулировать Зоммера. Минут через десять Муса сделал пас Калабрии, который выстрелил в другой угол, и там снова Зоммер вступил в дело.

При этом «Интер» рождал контратаки и вполне мог до перерыва упрочить перевес в счёте. Тюрам едва не поразил правый угол, а удар Мхитаряна отразил Меньян. Но ничего – забил «Интер» легко в начале второго тайма. Тюрам с линии штрафной попал в ближний – мяч через руки вратаря заскочил в ворота (0:2).

Казалось, всё на этом, пошла доигровка. «Милан» что-то там атаковал, но невнятно. Пулишич момент имел, но пробил выше. А на 80-й минуте всё же распечатались ворота Зоммера. Габбия ударил головой, голкипер перевёл мяч в штангу, и на добивании был точен Томори (1:2). Выяснилось, что задремал теперь «Интер».

Ещё возникала неразбериха возле ворот гостей, но без последствий. Команда Симоне Индзаги удержала победу. В добавленное время возникла стычка, по итогам которой красных карточек удостоились Тео Эрнандес и Дензел Дюмфрис. И ещё была одна заварушка, после которой Калабрия получил удаление за отмашку.

«Интер» забрал скудетто по итогам миланского дерби. Это двадцатое чемпионство «нерадзурри», поэтому «Интеру» положена вторая звезда на эмблему. Одна половина Милана ликует, другая предвкушает реванш в новом сезоне.

Кирилл Иванцов

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Милан

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Комментарии (3) Все комментарии
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InterSan
22 Апреля 2024 в 23:54
Forza Inter.
2-ая звезда………..54 года ожиданий.
Один из сильнейших составов за всю историю команды.
Надеюсь - это начало новой истории с еще больши достижениям. Мои поздравления команде и в особенности Мистеру Индзаги. Без него - не получилось бы……..
NOBODY
23 Апреля 2024 в 00:18
когда Роналдо играл - был лучше ))))
NOBODY
22 Апреля 2024 в 23:49
поздравляю Интер! намного Милана целостнее и команднее смотрелся Интер....а Милану к сожалению про реванш думать рано.....недавнее чемпионство - это прямо таки случайность какая-то, потому что ни игроков нормальных, ни лидеров, да и тренерской мысли я в Милане не вижу.....
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