Симоне Индзаги рассказал, что думает о чемпионстве «Интера»

Главный тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги ответил на вопросы журналистов после завоёванного скудетто.

Вечер понедельника получился историческим для «нерадзурри»: команда обыграла «Милан» в дерби (2:1), благодаря чему гарантировала себе 20-й чемпионский титул Серии А. Для Индзаги, ранее выигравшего с «Интером» три Суперкубка и два Кубка Италии, это первый триумф в чемпионате за всю тренерскую карьеру.

«Прекрасный вечер. Особенно счастливым меня делает страсть болельщиков. Шесть трофеев и финал Лиги чемпионов за три года – трудно было представить, что всё сложится так. Нужно отдать должное игрокам.

Особенно запомнится тот факт, что мы сделали это в дерби, но нужно отдать должное «Милану», который бился до конца, играя под серьёзным психологическим давлением. Это сильный соперник, который и в дальнейшим будет таковым», – сказал на пресс-конференции Симоне Индзаги.