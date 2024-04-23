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Чемпионат Италии. Серия А

​Дюмфрис о Скудетто: «Это прекрасно»

23 Апреля 2024 • 03:11 Комментировать
Милан
1:2
Интер Милан

Миланский «Интер» досрочно, за пять туров до конца сезона, выиграл чемпионский титул. Это случилось после победы над «Миланом». Дензел Дюмфрис, полузащитник миланского клуба, прокомментировал свои чувства по этому поводу:

- Мой первый Скудетто, это очень приятно. Для клуба это исторический момент, ведь он получил вторую звезду. Сезон? Прекрасный. Невероятный сезон, - цитирует слова Дюмфриса fcinter1908.it.

Свой предыдущий чемпионский титул миланский клуб взял в 2021 году, тогда им руководит Антонио Конте. В следующем туре итальянского чемпионата «Интер» примет «Торино».


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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Дензел Дюмфрис

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03:11 · Италия. Серия А
​Дюмфрис о Скудетто: «Это прекрасно»
02:42 · Италия. Серия А
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01:55 · Италия. Серия А
Спортивный директор «Интера» – о новом контракте Индзаги: «Мы встретимся в ближайшие дни»
01:38 · Италия. Серия А
​Дзанетти: «Более чем заслуженный Скудетто»
01:24 · Италия. Серия А
Димарко: «Ждите меня на площади Дуомо!»
01:16 · Италия. Серия А
Симоне Индзаги рассказал, что думает о чемпионстве «Интера»
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00:28 · Италия. Серия А
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00:26 · Италия. Серия А
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