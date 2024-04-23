​Дюмфрис о Скудетто: «Это прекрасно»

Миланский «Интер» досрочно, за пять туров до конца сезона, выиграл чемпионский титул. Это случилось после победы над «Миланом». Дензел Дюмфрис, полузащитник миланского клуба, прокомментировал свои чувства по этому поводу:

- Мой первый Скудетто, это очень приятно. Для клуба это исторический момент, ведь он получил вторую звезду. Сезон? Прекрасный. Невероятный сезон, - цитирует слова Дюмфриса fcinter1908.it.

Свой предыдущий чемпионский титул миланский клуб взял в 2021 году, тогда им руководит Антонио Конте. В следующем туре итальянского чемпионата «Интер» примет «Торино».