Индзаги обошёл Моуринью по выигранным трофеям с «Интером» – выше только два тренера

Симоне Индзаги завоевал свой очередной трофей с миланским «Интером», выиграв Серию А.

48-летний специалист регулярно приводил свою команду к успеху в кубковых турнирах, теперь же ему покорилось и заветное скудетто. «Нерадзурри» обеспечили себе чемпионство за пять туров до финиша Серии А, взяв верх в дерби над «Миланом» (2:1).

Теперь на счету Индзаги шесть трофеев с «Интером» – итальянец обошёл Жозе Моуринью, при котором команда поднимала над головой кубок пять раз. Только Эленио Эррера и Роберто Манчини имеют на своём счету ещё больше побед в турнирах с «Интером» – по семь.

Симоне Индзаги возглавил «нерадзурри» в 2021 году. Под его руководством миланцы также трижды становились победителями Суперкубка Италии и дважды выигрывали Кубок Италии.