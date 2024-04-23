Маротта: «Индзаги – не просто хороший тренер, а настоящий победитель»

Гендиректор «Интера» Джузеппе Маротта высказался о работе Симоне Индзаги после досрочного чемпионства команды.

«Нерадзурри» впервые стали победителями Серии А при нынешнем наставнике. В общей сложности Индзаги завоевал с командой шесть трофеев за три сезона.

«Очень важно отметить вклад Симоне Индзаги, который доказал, что является не просто хорошим тренером, а настоящим победителем. Именно его можно считать создателем и лидером этой великолепной команды. Вторая звезда – историческое достижение, нечто экстраординарное», – приводит журналист Джанлука ди Марцио слова Маротты.

Чемпионским для «Интера» стал матч против «Милана», завершившийся победой 2:1. Коллектив Симоне Индзаги гарантировал себе титул за пять туров до финиша.