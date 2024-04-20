Пиоли будет уволен из «Милана»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли будет отправлен в отставку по окончании сезона.

Будущее итальянского специалиста в клубе подверглось серьёзным сомнениям после вылета «россонери» из Лиги Европы от «Ромы» на стадии четвертьфинала (1:3 по сумме двух матчей). Как теперь сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, всё идёт к тому, что «Милан» уволит Пиоли после завершения сезона. В ближайшие недели клуб предпримет шаги, необходимые для досрочного прекращения сотрудничества с наставником.

Стефано Пиоли работает в «Милане» с октября 2019 года. Его действующий договор рассчитан до конца следующего сезона.