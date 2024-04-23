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Чемпионат Италии. Серия А

Симоне Индзаги рассказал, как брат Филиппо помог ему добиться успехов

23 Апреля 2024 • 04:08 Комментировать
Милан
1:2
Интер Милан

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги не забыл упомянуть своего старшего брата Филиппо Индзаги во время чемпионского вечера.

«Нерадзурри» досрочно стали чемпионами Италии, обыграв «Милан» в матче 33-го тура Серии А (2:1). Таким образом, Индзаги-младшему покорилась заветная цель – он впервые выиграл скудетто в качестве тренера.

Филиппо Индзаги присутствовал в студии DAZN в роли эксперта, и Симоне высказался о том, насколько для него важен брат: «Он был для меня примером как игрок, а затем и как тренер. Пиппо – мой старший брат, он постоянно за мной присматривал, и он по-прежнему очень важен для меня. Мы выросли, но всегда будем близки друг другу», – заявил рулевой «Интера» после триумфа своей команды.

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Интер Милан Филиппо Индзаги Симоне Индзаги ещё теги

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04:19 · Италия. Серия А
Мхитарян: «Честно говоря, мы обсуждали наше чемпионство в дерби ещё два месяца назад»
04:08 · Италия. Серия А
Симоне Индзаги рассказал, как брат Филиппо помог ему добиться успехов
03:27 · Италия. Серия А
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03:11 · Италия. Серия А
​Дюмфрис о Скудетто: «Это прекрасно»
02:42 · Италия. Серия А
Дзанетти: «Симоне Индзаги невероятен»
01:55 · Италия. Серия А
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01:38 · Италия. Серия А
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