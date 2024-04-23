Симоне Индзаги рассказал, как брат Филиппо помог ему добиться успехов

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги не забыл упомянуть своего старшего брата Филиппо Индзаги во время чемпионского вечера.

«Нерадзурри» досрочно стали чемпионами Италии, обыграв «Милан» в матче 33-го тура Серии А (2:1). Таким образом, Индзаги-младшему покорилась заветная цель – он впервые выиграл скудетто в качестве тренера.

Филиппо Индзаги присутствовал в студии DAZN в роли эксперта, и Симоне высказался о том, насколько для него важен брат: «Он был для меня примером как игрок, а затем и как тренер. Пиппо – мой старший брат, он постоянно за мной присматривал, и он по-прежнему очень важен для меня. Мы выросли, но всегда будем близки друг другу», – заявил рулевой «Интера» после триумфа своей команды.