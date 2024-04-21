Шевченко: «Пусть «Милан» даст всё в дерби»

На секунду решив отвлечься от объявленной «войны с коррупцией», бывший обладатель «Золотого мяча» в составе «Милана» Андрей Шевченко напутствовал свой бывший клуб накануне дерби с «Интером». Шевченко призвал сделать для победы всё.

- Для меня этот матч всегда был особым, у меня много воспоминаний, много эмоций, хотя сейчас я буду переживать их далеко от «Сан-Сиро». Пожалуйста, дайте всё ради этих цветов. Но уважайте соперника, я всегда уважал соперников, - написал в социальных сетях новый глава ФФУ.

Напомним, что Андрей Шевченко выступал в составе «Милана» с 1999 по 2005 год.