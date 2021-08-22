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Италия. Серия А

Шомуродов помог «Роме» обыграть «Фиорентину», «Наполи» в меньшинстве обыграл новичка

22 Августа 2021 • 23:41 Комментировать
Рома
3:1
Фиорентина
окончен
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«Рома» с «Фиорентиной» выдали боевой матч на старте сезона. Уже в самом дебюте у гостей был удален голкипера, а Генрих Мхитарян вскоре после этого расстрелял ворота, оказавшись впереди без опеки. Сразу после перерыва Николо Дзаньоло получил вторую желтую карточку, а Никола Миленкович уравнял и счет на табло. Впрочем, в оставшееся время Жордан Верету оформил дубль и принес победу «волкам» - 3:1.

Элдор Шомуродов стал автором эффектной проникающей голевой передачи, Александр Кокорин остался в запасе.

«Наполи» играл против «Венеции» и также быстро остался вдесятером. После перерыва Лоренцо Инсинье не забил пенальти. Несмотря на все сложности, неаполитанцы набрали три очка. Инсинье получил еще один шанс и поразил цель с 11 метров, а Эльиф Элмас забил с игры - 2:0.

Протокол игры  
Рома 3:1 Фиорентина
(1:0) Мхитарян Генрих 26'    
    60' Миленкович Никола (1:1)
(2:1) Верету Жордан 64'    
(3:1) Верету Жордан 80'    
Патрисиу Руй Карсдорп Рик Манчини Джанлука Ибаньес Рожер Винья Матиас Верету Жордан   88' (Бове Эдоардо (   88') Кристанте Бриан Дзаньоло Николо   44'   52' Пеллегрини Лоренцо   13'   84' (Эль-Шаарави Стефан (   84') Мхитарян Генрих   84' (Перес Карлес (   84') Абрахам Тэмми   69' (Шомуродов Элдор (   69')
Запасные: Рейнолдс Брайан Залевский Никола Диавара Амаду Вильяр Гонсало Калафьори Рикардо Кумбулла Мараш Фузато Даниэл Майораль Борха
Дронговски Бартломей   17' Венути Лоренцо   84' (Сапонара Риккардо (   84') Миленкович Никола Роша Игор II Бираги Кристиано Бонавентура Джакомо   45'   74' (Бенасси Марко (   74') Пульгар Эрик   53' Мале Юссеф   46' (Кастровилли Гаэтано (   46') Кальехон Хосе   19' (Терраччиано Пьетро (   19') Влахович Душан Гонсалес Николас   84' (Соттил Рикардо (   84')
Запасные: Раньери Лука Кокорин Александр Мартинес Лукас II Мунтяну Луис Бьянко Алессандро Дункан Альфред Терзич Алекса
22 августа. Стадион "Стадио Олимпико" (Рим).
Протокол игры  
Наполи 2:0 Венеция
(1:0) Инсинье Лоренцо 62'    
(2:0) Элмас Эльиф 73'    
Мерет Алекс Ди Лоренцо Джованни Манолас Костас Кулибали Калиду Руй Мариу Лоботка Станислав Фабиан Руис   53'   72' (Гаэтано Джанлука (   72') Политано Маттео   72' (Лосано Ирвинг (   72') Зелиньски Пётр   35' (Элмас Эльиф (   35') Инсинье Лоренцо   85' (Петанья Андреа (   85') Осимхен Виктор   23'
Запасные: Оспина Давид Уна Адам Davide Marfella Ррахмани Амир Малку Кевин Жуан Жезус Дзаноли Алессандро Пальмьеро Лука
Маенпяя Ники Эбюэхи Тайронн   45'   51' (Свобода Михаэль (   51') Кальдара Маттиа   30' Чеккарони Пьетро   61' Молинаро Кристиан Фьордилино Антонио   12'   63' (Сигурдссон Арнор (   63') Перец Дор   75' (Nicolas Galazzi (   75') Хейманс Дан   38'   75' (Дези Якопо (   75') Джонсон Деннис Форте Франческо   50' Ди Мариано Франческо   63' (Тессманн Таннер (   63'   75')
Запасные: Бьярксон Бьярки Стейнн Леццерини Лука Карлссон Отар Бертинато Бруно Шнегг Давид
22 августа. Стадион "Диего Армандо Марадона".
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Евро-Футбол.Ру,
Рома Фиорентина Наполи Венеция Элдор Шомуродов
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окончен Удинезе 2:2 Ювентус 7.5 4.5 1.45
окончен Болонья 3:2 Салернитана 1.55 4.3 5.8
окончен Рома 3:1 Фиорентина 1.8 3.75 4.4
окончен Наполи 2:0 Венеция 1.25 6.5 10.5
23.08  19:30 Кальяри ... Специя 2 3.6 3.7
23.08  21:45 Сампдория ... Милан 4 3.4 2
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