Шомуродов помог «Роме» обыграть «Фиорентину», «Наполи» в меньшинстве обыграл новичка

«Рома» с «Фиорентиной» выдали боевой матч на старте сезона. Уже в самом дебюте у гостей был удален голкипера, а Генрих Мхитарян вскоре после этого расстрелял ворота, оказавшись впереди без опеки. Сразу после перерыва Николо Дзаньоло получил вторую желтую карточку, а Никола Миленкович уравнял и счет на табло. Впрочем, в оставшееся время Жордан Верету оформил дубль и принес победу «волкам» - 3:1.

Элдор Шомуродов стал автором эффектной проникающей голевой передачи, Александр Кокорин остался в запасе.

«Наполи» играл против «Венеции» и также быстро остался вдесятером. После перерыва Лоренцо Инсинье не забил пенальти. Несмотря на все сложности, неаполитанцы набрали три очка. Инсинье получил еще один шанс и поразил цель с 11 метров, а Эльиф Элмас забил с игры - 2:0.