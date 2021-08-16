«Тоттенхэм» - фаворит в борьбе за Миленковича

«Тоттенхэм» может подписать защитника «Фиорентины» Николу Миленковича, передаёт Football Italia. Сообщается, что именно лондонский клуб является фаворитом в борьбе за подписание игрока.

Ранее отмечалось, что на футболиста также претендует «Вест Хэм», однако «молотобойцы» не сумели договориться с «Фиорентиной». Сейчас переговоры между «фиалками» и «Тоттенхэмом» находятся на продвинутой стадии. Сам игрок тоже заинтересован в переходе в лондонский клуб.

Напомним, что Миленкович стал игроком «Фиорентины» в 2017 году, перейдя из «Партизана» за пять миллионов евро. Его контракт с клубом действует до 2022 года.

Также сообщалось, что «Тоттенхэм» близок к подписанию нападающего «Фиорентины» Душана Влаховича.