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Англия. Премьер-лига

«Тоттенхэм» - фаворит в борьбе за Миленковича

16 Августа 2021 • 09:45 Комментировать
Вулверхэмптон
...
Тоттенхэм
3.90 3.25 2.05
22.08 16:00
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«Тоттенхэм» может подписать защитника «Фиорентины» Николу Миленковича, передаёт Football Italia. Сообщается, что именно лондонский клуб является фаворитом в борьбе за подписание игрока.

Ранее отмечалось, что на футболиста также претендует «Вест Хэм», однако «молотобойцы» не сумели договориться с «Фиорентиной». Сейчас переговоры между «фиалками» и «Тоттенхэмом» находятся на продвинутой стадии. Сам игрок тоже заинтересован в переходе в лондонский клуб.

Напомним, что Миленкович стал игроком «Фиорентины» в 2017 году, перейдя из «Партизана» за пять миллионов евро. Его контракт с клубом действует до 2022 года.

Также сообщалось, что «Тоттенхэм» близок к подписанию нападающего «Фиорентины» Душана Влаховича.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Фиорентина Никола Миленкович Трансферы футбола - лето 2021
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