Пасторе: «Я ещё даже не виделся с Моуринью»

Аргентинский полузащитник римской «Ромы» Хавьер Пасторе рассказал, что до сих пор не виделся с новым наставником команды – «особенным» Жозе Моуринью.

«Мне даже не позволили увидеться с Моуринью, не то, чтобы тренироваться. Я даже не могу продемонстрировать тренеру свою игру, чтобы он знал, желает ли на меня рассчитывать», - сказал Пасторе в интервью Tiempo de Juego.

«Я тренируюсь отдельно с 20 футболистами, которых «Рома» хочет продать или сдать в аренду», - добавил аргентинец.

Хавьер Пасторе присоединился к «Роме» в 2018 году за сумму чуть более 24 миллионов евро, но не смог обрести важную роль в столице Италии из-за травм и плохой игровой формы.