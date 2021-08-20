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Италия. Серия А

Шомуродов: «Есть проблемы в общении с Моуринью»

20 Августа 2021 • 00:15 Комментировать
Рома
...
Фиорентина
1.75 4.00 4.50
22.08 21:45
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Нападающий «Ромы» Элдор Шомуродов дал комментарии после победы над «Трабзонспором» (2:1) в матче квалификации Лиги конференций, пишет Calciomercato.

Футболист поделился радостью, что своим голом сумел принести команде победу в своем первом официальном матче за клуб. Отметил, что у него пока «есть проблемы в общении с Моуринью», но лишь из-за недостаточного уровня знания итальянского языка. Напоследок 26-летний форвард добавил, что сумеет составить связку в нападении со своим новым одноклубником Тэмми Абрахамом.

В это воскресенье «Рома» стартует в Серии А с домашнего матча против «Фиорентины». А 26 августа проведет ответную встречу с «Трабзонспором».

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью Элдор Шомуродов Лига конференций
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