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Германия. Бундеслига

«Роме» предложили подписать игрока сборной Австрии слухи

21 Августа 2021 • 15:08 Комментировать
Хоффенхайм
...
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Флориан Гриллич намерен покинуть «Хоффенхайм» до конца трансферного окна. В полузащитнике был заинтересован «Милан», но переговоры по возможному переходу сорвались.

Теперь представители футболиста предложили его кандидатуру «Роме», сообщает итальянское издание Corriere dello Sport. В Риме начали изучать возможность подписания австрийца, ведь клуб наверняка покинут два игрока его позиции, Амаду Диавара и Гонсало Вильяр.

Более того, наставник команды Жозе Моуринью остался недоволен работой других центральных хавбеков в игре Лиги конференций против «Трабзонспора», поэтому он не против перехода Гриллича. Потенциальная сумма трансфера – 15 миллионов евро. 

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Хоффенхайм Трансферы футбола - лето 2021 Флориан Гриллич
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