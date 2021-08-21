Флориан Гриллич намерен покинуть «Хоффенхайм» до конца трансферного окна. В полузащитнике был заинтересован «Милан», но переговоры по возможному переходу сорвались.

Теперь представители футболиста предложили его кандидатуру «Роме», сообщает итальянское издание Corriere dello Sport. В Риме начали изучать возможность подписания австрийца, ведь клуб наверняка покинут два игрока его позиции, Амаду Диавара и Гонсало Вильяр.

Более того, наставник команды Жозе Моуринью остался недоволен работой других центральных хавбеков в игре Лиги конференций против «Трабзонспора», поэтому он не против перехода Гриллича. Потенциальная сумма трансфера – 15 миллионов евро.