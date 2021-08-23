​Моуринью быстрее всех добился 50 побед сразу в трёх топ-лигах

В воскресенье вечером «Рома» в стартовом туре чемпионата Италии на своём поле обыграла «Фиорентину» со счётом 3:1. Как сообщает Opta, Жозе Моуринью быстрее всех среди тренеров добился 50 побед в Серии А. Для этого португальцу хватило 77 игр. Речь идёт о периоде с сезона 1994/1995, когда за победы начали давать три очка вместо двух.

Ранее Жозе Моуринью быстрее всех достигал 50 побед в Премьер-лиге Англии (63 игры) и в Ла Лиге Испании (62 игры).

Напомним, что в Италии ранее Жозе Моуринью работал с «Интером» и даже приводил команду к треблу.

Следующий матч «Рома» проведёт против «Трабзонспора» в Лиге конференций.