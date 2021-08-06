Хосе Кальехон, защищавший цвета итальянской «Фиорентины» в прошлом сезоне, близок к тому, чтобы сменить клубную прописку. В 34-летнем полузащитнике заинтересован «Хетафе».

Как сообщает журналист Николо Скира, руководство клуба уже напрямую связалось с игроком для обсуждения деталей будущей сделки. Более того, «Хетафе» планирует в короткие сроки объявить о переходе футболиста.

Кальехон, к слову, впервые за долгие годы может вернуться в родной чемпионат. В Ла Лиге испанец выступал в период с 2008 по 2013 год, когда выходил на поле в составе «Эспаньола» и мадридского «Реала». За «королевский клуб» он успел провести 55 матчей, а также в его активе четыре игры за национальную сборную.