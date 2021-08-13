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Италия. Серия А

Кокорин на скамейке запасных в матче Кубка Италии

13 Августа 2021 • 21:57 Комментировать
Рома
...
Фиорентина
1.75 3.90 4.40
22.08 21:45
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В рамках 1/32 финала Кубка Италии «Фиорентина» сыграет против коллектива из Серии В «Козенцы». Наставники команд уже огласили стартовые составы.

Александр Кокорин начнёт этот матч со скамейки запасных. Начало поединка запланировано на 13 августа в 22:00 по Москве.

Российский нападающий перешёл из московского «Спартака» в итальянский клуб в январе 2021 года за 4,5 миллионов евро. Контракт рассчитан до конца 2024 года. В прошлом сезоне форвард провёл в Серии A четыре матча, в которых результативными действиями не отметился.

Ранее было много слухов, связанных c уходом Кокорина из «фиалок». Однако, игрок хорошо зарекомендовал себя на тренировочных сборах и скорее всего останется в команде.


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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Фиорентина Александр Кокорин
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