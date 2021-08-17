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Италия. Серия А

​Абрахам рассказал о мотивах перехода в «Рому»

17 Августа 2021 • 15:31 Комментировать
Рома
...
Фиорентина
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22.08 21:45
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Во вторник было официально объявлено о переходе Тэмми Абрахама из «Челси» в «Рому». Итальянский клуб выплатит англичанам 40 миллионов евро, плюс в сделку заложены бонусные выплаты. Абрахам будет играть за римский клуб с номером 9 на футболке.

В своём первом мини-интервью в качестве игрока «Ромы» Абрахам рассказал, почему он решился на этот переход.

«Когда клуб действительно хочет вас подписать, вы сразу это чувствуете. «Рома» сразу же проявила такой интерес.

«Рома» - клуб, который заслуживает борьбы за титулы и трофеи. У меня был опыт завоевания крупных титулов, и я хочу помочь своей новой команде выйти на тот уровень, на котором она должна быть. Для меня большая честь носить девятый номер в этом клубе. Не могу дождаться момента, когда я начну работу и буду помогать команде», - сказал Абрахам пресс-службе «Ромы».

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Рома Тэмми Абрахам
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