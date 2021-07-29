После долгих переговоров «Рома» все же завершила переход Элдора Шомуродова с «Дженоа».

В ближайшее время узбекистанец официально будет представлен в качестве нового игрока римлян, об этом сообщает журналист Джанлука ди Марцио. По его словам, сделка уже оформлена, а сумма трансфера может составить 20 миллионов евро плюс бонусы. В общую стоимость входит арендное соглашение стоимостью в 2,5 миллиона, а также опция выкупа за 15 миллионов. По предварительной информации, Шомуродов будет получать в «Роме» почти в 2 раза больше, чем в «Дженоа».

Нападающий сборной Узбекистана отметился восемью голами в 31 поединке в Серии А в прошлом сезоне.