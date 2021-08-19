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Италия. Серия А

Педро - первый за 49 лет игрок, ушедший из «Ромы» в «Лацио» официально

19 Августа 2021 • 14:39 Комментировать (1)
Эмполи
...
Лацио
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21.08 21:45
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Нападающий Педро Родригес перешёл из «Ромы» в «Лацио», передаёт пресс-служба «орлов».

Сообщается, что игрок успешно прошёл медосмотр перед подписанием контракта. Испанца хотел видеть в клубе главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри, который хорошо знаком с Педро по совместной работе в «Челси». В новом клубе испанец будет выступать под девятым номером.

Напомним, что Педро является воспитанником «Барселоны», откуда перешёл в «Челси» в 2015 году. Последний сезон он провёл в «Роме», где сыграл 40 матчей, забил шесть голов и отдал семь результативных передач.

Отметим, что Педро стал первым игроком за 49 лет, который сменил «Рому» на «Лацио».

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Евро-Футбол.Ру,
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Комментарии (1)
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Vaisili0k
19 Августа 2021 в 17:01
Они нашли друг друга, тренер, переходящий из Наполи в Ювентус и футболист переходящий из Ромы в Лацио. Два иуды, в одном клубе.
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