Нападающий Педро Родригес перешёл из «Ромы» в «Лацио», передаёт пресс-служба «орлов».

Сообщается, что игрок успешно прошёл медосмотр перед подписанием контракта. Испанца хотел видеть в клубе главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри, который хорошо знаком с Педро по совместной работе в «Челси». В новом клубе испанец будет выступать под девятым номером.

Напомним, что Педро является воспитанником «Барселоны», откуда перешёл в «Челси» в 2015 году. Последний сезон он провёл в «Роме», где сыграл 40 матчей, забил шесть голов и отдал семь результативных передач.

Отметим, что Педро стал первым игроком за 49 лет, который сменил «Рому» на «Лацио».