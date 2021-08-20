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Италия. Серия А

Корреа хочет покинуть «Лацио»

20 Августа 2021 • 18:23 Комментировать
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Нападающий «Лацио» Хоакин Корреа хочет покинуть свой нынешний клуб, передаёт Football Italia. Сообщается, что аргентинец намерен перейти в «Интер», чтобы воссоединиться с Симоне Индзаги. 

Интерес к игроку проявляет также «Эвертон», но сам Корреа хочет перейти именно в «Интер». По данным источника, миланский клуб готов предложить 30 миллионов евро за аргентинца.

Напомним, что Корреа перешёл в «Лацио» из «Севильи» за 15 миллионов евро. В прошлом сезоне он сыграл 28 матчей в Серии А, в которых он забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи.

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Лацио Интер Милан Хоакин Корреа Трансферы футбола - лето 2021
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