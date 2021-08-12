Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 162 Комментарии
Италия. Серия А

«Лацио» может занять денег, дабы зарегистрировать новых футболистов

12 Августа 2021 • 18:44 Комментировать
Эмполи
...
Лацио
4.60 3.80 1.75
21.08 21:45
1000 рублей бесплатная ставка

Римский «Лацио» испытывает финансовые трудности и до сих пор не зарегистрировал в своем составе новых футболистов. Об этом сообщает Corriere di Roma.

По данным источника, Фелипе Андерсон, Эльсэйд Хисай, а также Стефан Раду, подписанные римлянами этим летом, всё ещё не зарегистрированы, как игроки «орлов».

Сообщается, что такая ситуация сложилась из-за нехватки финансов. В клубе намеревались профинансировать входящие трансферы с помощью продажи нападающего Хоакина Корреа, за которого хотели выручить порядка 40 миллионов евро, однако ни один клуб не готов платить такую сумму за футболиста.

Утверждается, что выходом для президента клуба Клаудио Лотито может стать взятие денег в займ. Считается, что эта опция будет лучше той, что предполагает увеличение капитала.

В новом сезоне итальянской Серии А «Лацио» стартует матчем против «Эмполи», вернувшегося в элиту после долгих лет отсутствия.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лацио Клаудио Лотито
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 12 Августа
19:41 · Италия. Серия А
Пасторе: «Я ещё даже не виделся с Моуринью»
19:28 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» предлагает «Роме» Ляказетта в стратегических целях слухи
18:44 · Италия. Серия А
«Лацио» может занять денег, дабы зарегистрировать новых футболистов
18:22 · Италия. Серия А
Ибрагимович вернётся в строй к 12 сентября
18:09 · Италия. Серия А
Хатебур может оказаться вне игры на 2-3 месяца 1
17:12 · Англия. Премьер-лига
Роберто Мартинес прокомментировал грядущий трансфер Лукаку
17:10 · Италия. Серия А
​«Интер» запланировал переговоры о продлении контракта с Мартинесом
15:43 · Италия. Серия А
Петрачи: «Джеко сложно заменить»
15:16 · Италия. Серия А
Таккинарди считает, что Кьеза может выиграть «Золотой мяч» в течение четырёх лет
10:46 · Италия. Серия А
Вышел трейлер фильма о Златане Ибрагимовиче видео
09:25 · Италия. Серия А
Дибала продвинулся в переговорах с «Ювентусом»
08:17 · Италия. Серия А
«Интер» хочет подписать Инсинье
11 Августа
21:34 · Италия. Серия А
Голевая передача Миранчука помогла «Аталанте» выиграть товарищеский матч
20:19 · Италия. Серия А
Локателли уже в эту пятницу может стать игроком «Ювентуса» слухи
20:11 · Англия. Премьер-лига
«Лацио» и «Арсенал» обсуждают трансфер Торрейры
Все новости
Рекомендуем
 