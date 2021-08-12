«Лацио» может занять денег, дабы зарегистрировать новых футболистов

Римский «Лацио» испытывает финансовые трудности и до сих пор не зарегистрировал в своем составе новых футболистов. Об этом сообщает Corriere di Roma.

По данным источника, Фелипе Андерсон, Эльсэйд Хисай, а также Стефан Раду, подписанные римлянами этим летом, всё ещё не зарегистрированы, как игроки «орлов».

Сообщается, что такая ситуация сложилась из-за нехватки финансов. В клубе намеревались профинансировать входящие трансферы с помощью продажи нападающего Хоакина Корреа, за которого хотели выручить порядка 40 миллионов евро, однако ни один клуб не готов платить такую сумму за футболиста.

Утверждается, что выходом для президента клуба Клаудио Лотито может стать взятие денег в займ. Считается, что эта опция будет лучше той, что предполагает увеличение капитала.

В новом сезоне итальянской Серии А «Лацио» стартует матчем против «Эмполи», вернувшегося в элиту после долгих лет отсутствия.