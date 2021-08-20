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Италия. Серия А

Андреаццоли: «Мы с «Лацио» в одинаковых условиях»

20 Августа 2021 • 22:38 Комментировать
Эмполи
...
Лацио
4.70 3.80 1.75
Через 22 ч. 49 мин.
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Алленаторе «Эмполи» Аурелио Андреаццоли поделился мыслями насчёт грядущей дуэли с «Лацио» в стартовом туре Серии А.

«Их команда пребывает точно в таких же условиях, как и мы. Не вижу никаких отличий. Преимущества у нас не будет.

Первый матч сезона всегда имеет особенную важность. Мы с большим нетерпением ждём начала игры. Следует убедиться, что «Эмполи» плодотворно потрудился в период межсезонья. Постараемся выложиться на максимум», - приводит слова коуча Football Italia.

Дополнительная интрига в этом матче будет заключаться в том, что «Лацио» летом возглавил Маурицио Сарри, ранее работавший на посту менеджера «Эмполи».

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Эмполи Аурелио Андреаццоли
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