После того, как «Лацио» начал получать предложения от других клубов по поводу трансфера нападающего Хоакина Корреа, футболист сам захотел покинуть команду, раз появилась такая возможность. Главными претендентами на аргентинца считаются «Эвертон» и «Интер».

Вчера всплыла информация, что Корреа предпочитает перейти в «Интер», а уже сегодня игрок ответил отказом представителям «Эвертона». Одной из главных причин такого решения называют тот факт, что форвард действительно хочет снова работать под руководством Симоне Индзаги, который возглавил миланскую команду. Такой информацией поделилось издание La Repubblica.

Сообщается, что агент Корреа и спортивный директор «Интера» Пьеро Аусилио утром провели встречу, на которой обсуждались детали сделки. Оказывается, итальянцы не смогут предложить футболисту тех условий, что и «Эвертон», который был готов платить нападающему пять миллионов евро в год.