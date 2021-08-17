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Англия. Премьер-лига

Хамес может оказаться в «Атлетико» слухи

17 Августа 2021 • 19:03 Комментировать
Лидс
...
Эвертон
21.08 17:00
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Хамес Родригес, который не видит своего будущего в «Эвертоне» после ухода Карло Анчелотти, продолжает работать над переходом в другую команду. Агенты колумбийца предлагали услуги своего клиента многим клубам, но никто до сих пор не подписал 30-летнего полузащитника.

Впрочем, о трансфере Хамеса может быть объявлено уже в ближайшие дни. Испанское издание Marca обратила своё внимание на пост футболиста в «Твиттере». Колумбиец на испанском языке подписал публикацию словами «Никогда не переставай верить», что является одним из слоганов мадридского «Атлетико», который фанаты «матрасников» часто вывешивают на трибунах во время домашних матчей.

Примечательно, что Хамес когда-то уже мог оказаться в «Атлетико», но «Реал» в своё время отказался отпускать его в стан прямого конкурента.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Эвертон Хамес Родригес Трансферы футбола - лето 2021
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