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Англия. Премьер-лига

«Лидс» продлил Бэмфорда

19 Августа 2021 • 20:12 Комментировать
Лидс
...
Эвертон
21.08 17:00
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Ведущий нападающий «Лидс Юнайтед» Патрик Бэмфорд продолжит свои выступления в текущем клубе.

«Павлины» на своём официальном сайте разместили новость о перезаключении контракта с 27-летним центральным форвардом сроком ещё на пять лет. Тем самым клуб избавил себя от проблем на позиции наконечника атак.

В прошлом сезоне Патрик Бэмфорд провёл за «Лидс» все 38 матчей в рамках Премьер-лиги и сумел за этот срок отличиться 17 голами и 8 результативными пасами.

Прежде сообщалось о желании «Тоттенхэма» приобрести страйкера «Лидса». В лице Бэмфорда «шпоры» видели потенциальную замену для Харри Кейна.

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Евро-Футбол.Ру,
Лидс Патрик Бэмфорд
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