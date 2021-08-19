«Лидс» продлил Бэмфорда

Ведущий нападающий «Лидс Юнайтед» Патрик Бэмфорд продолжит свои выступления в текущем клубе.

«Павлины» на своём официальном сайте разместили новость о перезаключении контракта с 27-летним центральным форвардом сроком ещё на пять лет. Тем самым клуб избавил себя от проблем на позиции наконечника атак.

В прошлом сезоне Патрик Бэмфорд провёл за «Лидс» все 38 матчей в рамках Премьер-лиги и сумел за этот срок отличиться 17 голами и 8 результативными пасами.

Прежде сообщалось о желании «Тоттенхэма» приобрести страйкера «Лидса». В лице Бэмфорда «шпоры» видели потенциальную замену для Харри Кейна.