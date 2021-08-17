Нападающий «Лидса» Патрик Бэмфорд намерен отклонить предложение «Тоттенхэма», передаёт Mirror. Сообщалось, что «шпоры» рассматривают игрока в качестве замены Гарри Кейну, который может перейти в «Манчестер Сити».

По данным источника, Бэмфорд не хочет переходить в «Тоттенхэм», так как он счастлив в «Лидсе» и планирует подписать новый контракт со своей нынешней командой. Действующее соглашение игрока с клубом действует до середины 2022 года.

Напомним, что Бэмфорд перешел в «Лидс» из «Миддлсбро» в 2018 году за почти восемь миллионов евро. В прошлом сезоне он сыграл 38 матчей в АПЛ, в которых забил 17 голов и отдал восемь результативных передач.