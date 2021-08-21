Злой «Манчестер Сити» разнёс «Норвич»: результаты 2-го тура АПЛ

Завершился ряд матчей второго игрового дня Премьер-лиги Англии. «Манчестер Сити» после поражений от «Лестера» в матче за Суперкубок и от «Тоттенхэма» в стартовом туре чемпионата вышел на поле с особенным настроем. По-спортивному злая команда Хосепа Гвардиолы разнесла дома «Норвич» со счётом 5:0. Вратарь Тим Крул отметился автоголом, после чего за «горожан» забили Джек Грилиш, Эмерик Лапорт, Рахим Стерлинг и Рияд Марез. Для Грилиша это был дебютный гол за «Манчестер Сити», причём он получился корявеньким – мяч просто отскочил от ноги хавбека в сетку после прострела.
|Манчестер Сити
|5:0
|Норвич
|(1:0) Крул Тим 7' - автогол
|(2:0) Грилиш Джек 22'
|(3:0) Лапорт Эмерик 64'
|(4:0) Стерлинг Рахим 71'
|(5:0) Марез Рияд 84'
«Эвертон» дважды выходил вперёд в гостях у «Лидса», но хозяева в обоих случаях отыгрывались – ничья 2:2.
|30' Калверт-Льюин Доминик (0:1)
|(1:1) Клих Матеуш 41'
|50' Грэй Демарай (1:2)
|(2:2) Рафинья Диас 72'
Также миром завершилось противостояние «Кристал Пэлас» и «Брентфорда». За 90 игровых минут команды так и не смогли открыть счёт.
«Астон Вилла» на своём поле переиграла «Ньюкасл», забив по разу в каждом из таймов, - 2:0.
|Астон Вилла
|2:0
|Ньюкасл
|(1:0) Ингс Дэнни 45'
|(2:0) Эль-Гази Анвар 62'