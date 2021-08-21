Злой «Манчестер Сити» разнёс «Норвич»: результаты 2-го тура АПЛ

Завершился ряд матчей второго игрового дня Премьер-лиги Англии. «Манчестер Сити» после поражений от «Лестера» в матче за Суперкубок и от «Тоттенхэма» в стартовом туре чемпионата вышел на поле с особенным настроем. По-спортивному злая команда Хосепа Гвардиолы разнесла дома «Норвич» со счётом 5:0. Вратарь Тим Крул отметился автоголом, после чего за «горожан» забили Джек Грилиш, Эмерик Лапорт, Рахим Стерлинг и Рияд Марез. Для Грилиша это был дебютный гол за «Манчестер Сити», причём он получился корявеньким – мяч просто отскочил от ноги хавбека в сетку после прострела.

«Эвертон» дважды выходил вперёд в гостях у «Лидса», но хозяева в обоих случаях отыгрывались – ничья 2:2.

Также миром завершилось противостояние «Кристал Пэлас» и «Брентфорда». За 90 игровых минут команды так и не смогли открыть счёт.

«Астон Вилла» на своём поле переиграла «Ньюкасл», забив по разу в каждом из таймов, - 2:0.