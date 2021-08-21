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Англия. Премьер-лига

Злой «Манчестер Сити» разнёс «Норвич»: результаты 2-го тура АПЛ

21 Августа 2021 • 18:58 Комментировать
Астон Вилла
2:0
Ньюкасл
окончен
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Завершился ряд матчей второго игрового дня Премьер-лиги Англии. «Манчестер Сити» после поражений от «Лестера» в матче за Суперкубок и от «Тоттенхэма» в стартовом туре чемпионата вышел на поле с особенным настроем. По-спортивному злая команда Хосепа Гвардиолы разнесла дома «Норвич» со счётом 5:0. Вратарь Тим Крул отметился автоголом, после чего за «горожан» забили Джек Грилиш, Эмерик Лапорт, Рахим Стерлинг и Рияд Марез. Для Грилиша это был дебютный гол за «Манчестер Сити», причём он получился корявеньким – мяч просто отскочил от ноги хавбека в сетку после прострела.

Протокол игры  
Манчестер Сити 5:0 Норвич
(1:0) Крул Тим 7' - автогол    
(2:0) Грилиш Джек 22'    
(3:0) Лапорт Эмерик 64'    
(4:0) Стерлинг Рахим 71'    
(5:0) Марез Рияд 84'    
Эдерсон Мораес Уокер Кайл Диаш Рубен Лапорт Эмерик Канселу Жоау Силва Бернарду Родри Эрнандес Гюндоган Илкай   39'   69' (Палмер Коул (   69') Жезус Габриэль Торрес Ферран   61' (Стерлинг Рахим (   61') Грилиш Джек   75' (Марез Рияд (   75')
Запасные: Аке Натан Менди Бенжамен Дойл Томми Стеффен Закари Фернандиньо Фернандо Зинченко Александр
Крул Тим Ааронс Макс Хэнли Грант Гибсон Бен Яннулис Димитрис   46' (Маклин Кенни (   46') Лис-Мелу Пьерр Гилмор Билли Рупп Лукас   46' (Мумба Бали (   46') Кантуэлл Тодд Рашица Милот Пукки Теэму   77' (Сарджент Джош (   77')
Запасные: Айда Адам Ганн Энгус Дауэлл Киран Цолис Христос Соренсен Якоб Омобамиделе Эндрю
21 августа. Стадион "Этихад Стэдиум" (Манчестер).

 

«Эвертон» дважды выходил вперёд в гостях у «Лидса», но хозяева в обоих случаях отыгрывались – ничья 2:2.

Протокол игры  
Лидс 2:2 Эвертон
    30' Калверт-Льюин Доминик (0:1)
(1:1) Клих Матеуш 41'    
    50' Грэй Демарай (1:2)
(2:2) Рафинья Диас 72'    
Меслье Иллан Эйлинг Люк Стрёйк Паскаль Купер Лиам   28' Фирпо Жуниор   60' (Робертс Тайлер (   60') Филлипс Кэлвин Рафинья Диас Даллас Стюарт Клих Матеуш   60' (Шеклтон Джейми (   60') Харрисон Джек Бэмфорд Патрик   37'
Запасные: Клаессон Кристоффер Кошта Элдер Саммервилл Крисенсио Форшоу Адам Cody Drameh Морено Родриго Крессвел Чарли
Пикфорд Джордан Коулмэн Шеймус   77' Мина Йерри   37' Кин Майкл Динь Люка   68' Аллан Маркес Дукуре Абдулай   82' Айуоби Алекс   75' (Таунсенд Андрос (   75') Грэй Демарай   83' (Делф Фабиан (   83') Ришарлисон Калверт-Льюин Доминик   90' (Кин Мойзе (   90')
Запасные: Бегович Асмир Дэвис Том Гбамин Жан-Филипп Кенни Джонджо Брэнтуэйт Джерред Холгейт Мэйсон
21 августа. Стадион "Элланд Роуд" (Лидс).

 

Также миром завершилось противостояние «Кристал Пэлас» и «Брентфорда». За 90 игровых минут команды так и не смогли открыть счёт.

Протокол игры  
Кристал Пэлас 0:0 Брентфорд
Гуаита Висенте Уорд Джоэл   76' Андерсен Йоаким   29' Гехи Марк Митчелл Тайрик Галлахер Конор Куйяте Шейку Макартур Джеймс Заха Уилфрид Бентеке Кристиан   59' Шлупп Джеффри   68' (Айю Джордан (   68')
Запасные: Jesuran Rak-Sakyi Томкинс Джеймс Мэттьюз Реми Ридевальд Жайро Батлэнд Джек Келли Мартин Матета Жан-Филипп
Райя Давид Айер Кристоффер Янссон Понтус Пиннок Итан Каньос Серхи Ониика Фрэнк   70' (Годдос Саман (   70') Норгор Кристиан   52' Янельт Витали   87' (Мэдс Бидструп (   87') Генри Рико Мбеумо Брайан   77' (Висса Йоан (   77') Тони Айвен
Запасные: Фернандес Альваро III Форсс Маркус Гуд Чарли Дервисоглу Халил Расмуссен Мадс Бех Мадс
21 августа. Стадион "Селхерст Парк" (Лондон).

 

«Астон Вилла» на своём поле переиграла «Ньюкасл», забив по разу в каждом из таймов, - 2:0.  

Протокол игры  
Астон Вилла 2:0 Ньюкасл
(1:0) Ингс Дэнни 45'    
(2:0) Эль-Гази Анвар 62'    
Мартинес Эмилиано   75' Кэш Мэтти Конса Эзри Мингс Тайрон Янг Эшли Макгинн Джон Соарес Дуглас   45'   89' (Туанзебе Аксел (   89') Рамси Джакоб Буэндия Эмилиано   86'   87' (Филоген-Бидас Джейден (   87') Ингс Дэнни   90' (Уэсли Мораес (   90') Эль-Гази Анвар
Запасные: Таргетт Мэтт Стир Джед Чуквуэмека Карни Хурихан Конор Накамба Марвелус Хаус Кортни
Вудмен Фредди Мёрфи Джейкоб   58' Шёр Фабиан   84' Ласcеллс Джамал Фернандес Федерико   78' (Жоэлинтон (   78') Ритчи Мэтт Уиллок Джо   90' (Фрейзер Райан (   90') Хэйден Айзак   45'   46' (Лонгстафф Шон (   46') Альмирон Мигель Уилсон Каллум   41' Сен-Максимен Аллан
Запасные: Льюис Джамал Хендрик Джефф Гейл Дуайт Крафт Эмиль Кларк Киран Гиллеспи Марк
21 августа. Стадион "Вилла Парк" (Бирмингем).

 

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Ньюкасл Лидс Эвертон Норвич Манчестер Сити Кристал Пэлас Брентфорд Астон Вилла
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окончен Ливерпуль 2:0 Бёрнли 1.2 7 15
окончен Астон Вилла 2:0 Ньюкасл 1.8 3.95 4.15
окончен Манчестер Сити 5:0 Норвич 1.1 9.6 24
окончен Лидс 2:2 Эвертон
окончен Кристал Пэлас 0:0 Брентфорд 2.6 3.2 2.8
окончен Брайтон 2:0 Уотфорд 1.75 3.3 5.6
22.08  16:00 Саутгемптон ... Манчестер Юнайтед 4.8 4.4 1.63
22.08  16:00 Вулверхэмптон ... Тоттенхэм 3.25 3.15 2.4
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