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Англия. Премьер-лига

«Эвертон» интересуется вингером «Наполи»

18 Августа 2021 • 21:51 Комментировать
Лидс
...
Эвертон
21.08 17:00
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Нападающий «Наполи» Дрис Мертенс попал в сферу интересов «Эвертона», сообщает La Gazetta dello Sport.

Клуб из Ливерпуля продолжает поиски вариантов усиления атакующей линии, несмотря на подписание Андроса Таунсенда и Демарая Грея. «Ириски» вдобавок хотят приобрести 34-летнего вингера «Наполи», который с 2013 по 2015 год играл под руководством нынешнего главного тренера «Эвертона» Рафаэля Бенитеса. Также подписать бельгийца не прочь миланский «Интер».

Мертенс перешел в «Наполи» из ПСВ перед началом сезона 2013/14. За восемь лет в клубе он провел 360 матчей во всех турнирах, забил 135 голов и сделал 87 результативных передач.

 

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Эвертон Наполи Дрис Мертенс Трансферы футбола - лето 2021
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