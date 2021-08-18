«Эвертон» интересуется вингером «Наполи»

Нападающий «Наполи» Дрис Мертенс попал в сферу интересов «Эвертона», сообщает La Gazetta dello Sport.

Клуб из Ливерпуля продолжает поиски вариантов усиления атакующей линии, несмотря на подписание Андроса Таунсенда и Демарая Грея. «Ириски» вдобавок хотят приобрести 34-летнего вингера «Наполи», который с 2013 по 2015 год играл под руководством нынешнего главного тренера «Эвертона» Рафаэля Бенитеса. Также подписать бельгийца не прочь миланский «Интер».

Мертенс перешел в «Наполи» из ПСВ перед началом сезона 2013/14. За восемь лет в клубе он провел 360 матчей во всех турнирах, забил 135 голов и сделал 87 результативных передач.