«Эвертон» хочет вернуть Гуйе

Английский «Эвертон» не против вернуть полузащитника «ПСЖ» Идрисса Гуйе, рассказал Маркус Бент в эфире FootballFanCast.

По мнению бывшего нападающего клубов английской Премьер-лиги, возвращение 31-летнего сенегальца стало бы отличным усилением для «ирисок». В средней линии ливерпульского клуба уже есть Аллан и Абдулай Дукуре. Однако Рафаэль Бенитес хотел бы заполучить еще одного полузащитника, учитывая, что Андре Гомеш и Фабиан Делф вскоре могут уйти. Гуйе был основным опорником «ПСЖ» в прошлом сезоне, но в текущих условиях обновления состава, ему может не найтись места в старте.

Идрисса Гуйе выступал за «Эвертон» с 2016 по 2019 год.