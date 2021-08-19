Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 103 Комментарии
Англия. Премьер-лига

«Эвертон» хочет вернуть Гуйе

19 Августа 2021 • 21:42 Комментировать
Брест
...
ПСЖ
11.50 6.70 1.23
Через 22 ч. 56 мин.
1000 рублей бесплатная ставка

Английский «Эвертон» не против вернуть полузащитника «ПСЖ» Идрисса Гуйе, рассказал Маркус Бент в эфире FootballFanCast.

По мнению бывшего нападающего клубов английской Премьер-лиги, возвращение 31-летнего сенегальца стало бы отличным усилением для «ирисок». В средней линии ливерпульского клуба уже есть Аллан и Абдулай Дукуре. Однако Рафаэль Бенитес хотел бы заполучить еще одного полузащитника, учитывая, что Андре Гомеш и Фабиан Делф вскоре могут уйти. Гуйе был основным опорником «ПСЖ» в прошлом сезоне, но в текущих условиях обновления состава, ему может не найтись места в старте.

Идрисса Гуйе выступал за «Эвертон» с 2016 по 2019 год.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Эвертон ПСЖ Идрисса Гуйе Трансферы футбола - лето 2021
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 19 Августа
22:52 · Англия. Премьер-лига
Обамеянг и Ляказетт из-за коронавируса пропустили матч с «Брентфордом»
22:18 · Англия. Премьер-лига
«Челси» отдал Эмерсону в аренду «Лиону» официально
22:15 · Англия. Премьер-лига
Бьелса доволен текущим подбором футболистов в «Лидсе»
21:42 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» хочет вернуть Гуйе
21:24 · Англия. Премьер-лига
«Рома» вступила в борьбу за Торрейру
21:22 · Англия. Премьер-лига
«Челси» интересуется полузащитником «Монако»
21:15 · Англия. Премьер-лига
Бернарду Силва не желает продолжать карьеру в Англии
21:06 · Англия. Премьер-лига
Уорд-Праус продлил контракт с «Саутгемптоном»
21:03 · Англия. Премьер-лига
Травма Саншеша может повлиять на планы «Ливерпуля»
21:03 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» заплатит за Рамсдейла 30 миллионов фунтов
20:12 · Англия. Премьер-лига
«Лидс» продлил Бэмфорда
19:17 · Англия. Премьер-лига
«Брайтон» готов побить свой трансферный рекорд ради Нуньеса
18:21 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Сити» - «Норвич»: прогноз на матч чемпионата Англии – 21 августа 2021
17:40 · Англия. Премьер-лига
​«Ливерпуль» - «Бёрнли»: прогноз на матч чемпионата Англии – 21 августа 2021
17:36 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» намерен подписать ещё двух игроков
Все новости
Рекомендуем
 