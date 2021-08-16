«Тоттенхэм» интересуется Бэмфордом

«Тоттенхэм» проявляет интерес к нападающему «Лидса» Патрику Бэмфорду, передаёт The Telegraph. Сообщается, что «шпоры» рассматривают англичанина в качестве замены Гарри Кейну, который близок к переходу в «Манчестер Сити».

По данным источника, именно Бэмфорд является приоритетным вариантом для «Тоттенхэма» на эту позицию. Несмотря на это, «Лидс» не намерен расставаться с основным нападающим и планирует продлить контракт с игроком.

Напомним, что Бэмфорд стал игроком «Лидса» в 2018 году, перейдя из «Миддлсбро» за почти восемь миллионов евро. Его контракт с клубом действует до середины 2022 года.