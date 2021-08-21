Английский футбольный эксперт раскритиковал поведение Хамеса

Хамес Родригес в начале лета объявил о своем желании покинуть «Эвертон». Причиной такого решения является уход из клуба Карло Анчелотти, из-за которого колумбиец в прошлом году и согласился перебраться в стан ливерпульского коллектива.

Но, Хамес решил ускорить свой трансфер не самыми приличными способами. Футболист попросту отдалился от команды, игнорируя запросы тренерского штаба и руководства. Например, недавно он заявил, что даже понятия не имеет, с кем у «Эвертона» следующий матч.

Такое поведение вызвало негативную реакцию среди английских болельщиков, а один из футбольных экспертов Крис Бройд в прямом эфире Football Daily раскритиковал колумбийца: «Игрок, которым мы восхищались в прошлом сезоне, сейчас позволяет себе подобные вещи. Это смотрится жалко».

Напомним, что Хамес близок к тому, чтобы перебраться в мадридский «Атлетико».