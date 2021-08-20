Форвард «Лацио» Хоакин Корреа попал в сферу интересов английского «Эвертона».

Представитель АПЛ намерен насытить атакующую линию команды и перестраховаться в случае возможного ухода Доменика Кальверта-Льюина и Хамеса Родригес. Колумбиец, к слову, вряд ли продолжит карьеру в Ливерпуле, ведь он, оказывается, даже не знает с кем у команды предстоящий матч.

По сведениям итальянского издания Gazzetta dello Sport, «Эвертон» намерен заполучить Корреа за 30 миллионов евро.

Стоит отметить, что по итогам прошлого сезона 27-летний аргентинец стал одним из лидеров «Лацио». На его счету 11 голов и шесть результативных передач в составе римлян во всех турнирах.