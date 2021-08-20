Бенитес: «До 31 августа я рассчитываю на Хамеса»

Менеджер «Эвертона» Рафаэль Бенитес прокомментировал будущее Мойзе Кина и Хамеса Родригеса в ливерпульской команде.

«До конца августа, до последнего дня будет много спекуляций в отношении этих игроков. Нам нужно продолжать работу с футболистами, доступными мне. Это всё, что я могу сказать. Хамес в моих планах, до 31 августа я рассчитываю на него», - приводит слова испанского тренера Sky Sports.

Также Бенитес добавил, что он доволен Мойзе Кином: «Когда он тренировался в течение недели, был в порядке. Это плюс один вариант для нас в атаке. Я думаю, он способен нам помочь».