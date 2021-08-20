Хамес: «Без понятия, с кем следующий матч у «Эвертона»

Колумбийский хавбек Хамес Родригес признался, что не следит за выступлениями своего нынешнего клуба - «Эвертона». Ранее ходили слухи, что полузащитник может сменить команду в летнее трансферное окно.

«Подскажите, против кого играет «Эвертон»? Честно, я без понятия», - сказал Хамес во время общения с поклонниками на сервисе Twitch.

Ранее появилась информация об интересе к полузащитнику со стороны «Милана» и мадридского «Атлетико».

За «ирисок» Родригес выступает с сентября прошлого года. Его контракт с мерсисайдцами рассчитан до конца сезона-2021/2022, а трансферная стоимость оценивается в 28 миллионов евро.