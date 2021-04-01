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Хамес Родригес: «Всё было готово для трансфера в «Атлетико», но «Реал» не отпустил»

01 Апреля 2021, 23:36,

Полузащитник «Эвертона» Хамес Родригес всем доволен в новом клубе, но так отмечает, что мог защищать цвета мадридского «Атлетико».

- Я поиграл в Мадриде совсем немного, особенно во второй раз. После ухода из «Баварии» у меня все было готово для трансфера  в «Атлетико», но «Реал» меня не отпустил, - заявил колумбиец ESPN.

- Если бы не Карло [Анчелотти], я бы не пошел в «Эвертон», это правда. Мне нелегко из-за физических проблем, но я знаю, что когда играю хорошо, то и команда хорошо выглядит. Я хочу, чтобы «Эвертон» играл в хороший футбол, - добавил Хамес.

29-летний футболист забил пять мячей и отдал восемь результативных передач в 21 матче за «ирисок».
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Реал Мадрид, Атлетико Мадрид, Эвертон, Хамес Родригес
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