Хамес Родригес: «Всё было готово для трансфера в «Атлетико», но «Реал» не отпустил»

Полузащитник «Эвертона» Хамес Родригес всем доволен в новом клубе, но так отмечает, что мог защищать цвета мадридского «Атлетико».

- Я поиграл в Мадриде совсем немного, особенно во второй раз. После ухода из «Баварии» у меня все было готово для трансфера в «Атлетико», но «Реал» меня не отпустил, - заявил колумбиец ESPN.

- Если бы не Карло [Анчелотти], я бы не пошел в «Эвертон», это правда. Мне нелегко из-за физических проблем, но я знаю, что когда играю хорошо, то и команда хорошо выглядит. Я хочу, чтобы «Эвертон» играл в хороший футбол, - добавил Хамес.

29-летний футболист забил пять мячей и отдал восемь результативных передач в 21 матче за «ирисок».